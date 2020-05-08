также в разделеРелигия
В сети доступен фильм о Киево-Печерском историко-культурном заповеднике в годы Второй мировой войны 10
На Закарпатье православная молодежь помогает пенсионерам 10
На Винниччине УПЦ заявила о единичных случаях COVID-19 у священников 9
Наместник Киево-Печерской лавры подал иск в суд против телеканала 8
В Беларуси 91-летний священник излечился от коронавируса 5
В УПЦ создали мобильное приложение для церковных певчих 38
Запорожский митрополит УПЦ просит Кабмин указать, когда Церкви разрешат выход из карантина 16
В Одессе православная молодежь реставрировала Мемориал 411-й батареи к празднику 75-летия Победы 21
Умер известный православный миссионер и духовник, бывший насельник Почаевской лавры 30
В Церкви объяснили, кем был благоразумный разбойник и можно ли ему молиться 23
К онлайн-акции «Наш полк» ко Дню победы присоединились более 360 тыс украинцев 20
Во всех храмах и монастырях УПЦ будут молиться в 75-годовщину Победы во Второй мировой войне 38
В УПЦ выступили против уголовной ответственности за акции в защиту семейных ценностей 23
Управделами УПЦ рассказал, как проходит расследование поджогов в монастырях и инцидента в Задубровке 21
Люди в храмах ищут Бога, а не политическую идею – Митрополит Антоний 19
Священник УПЦ заявил, что на события в Задубровке должен отреагировать глава ПЦУ 25
Овручская епархия УПЦ передала погорельцам стройматериалы и продукты 33
В Грузии сообщили, что после празднования Пасхи в стране не произошло вспышки коронавируса 20

В Запорожской области в селе Терновка прихожане храма УПЦ в честь святого пророка Ильи изготовили дубовые поклонные кресты.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, после службы, прихожане и воспитанники воскресной школы стали участниками чина освящения поклонных крестов.

Освятил кресты протоиерей Алексий Растворов.

«Первый крест на земле нашего Отечества поставил в І-м веке апостол Андрей Первозванный. С тех времен зародилась эта традиция в разные времена для того, чтобы ограждать селение от моровой язвы, холеры, чумы. Иногда ставили при дорогах, чтобы люди могли взирать на Животворящий Крест как на главное знамение Православной Церкви, освященное самим Христом. […]Кресты находятся между двух транспортных магистралей: железной дорогой и автотрассой, возле леса.

Молитвенно взываем, чтобы Господь хранил всех путников. […] Пусть Животворящий Крест всех благословит. Хранит лес от пожаров», - сказал священник.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги