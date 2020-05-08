Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился с иском в Печерский суд Киева против «5 канала» в связи с распространением неправдивой информации о якобы призывах владыки приходить верующим в храм в период обострения коронавируса в Украине.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, адвокат митрополита Елена Исаевская заявила, что своей ложью телеканал не только нанес удар по репутации Церкви, но и спровоцировал дискредитацию религии и пропаганду конфликта на религиозной почве.

«Митрополит Павел требует от «5 канала» немедленно опровергнуть ложь и принести извинения верующим», — отметила Елена Исаевская.