В Харькове на регентско-певческом отделении духовной семинарии Украинской Православной Церкви создали бесплатное мобильное приложение для желающих научиться петь в церковном хоре.
Фото:«ФОМА в Украине»
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», приложение «Тренажёр церковного пения» было разработано для усовершенствования учебного процесса и может помочь даже тем, у кого нет музыкального образования.
В числе возможностей программы:
– прослушивание песнопений в четырёхголосной записи;
– мультитрековое воспроизведение;
– включение/выключение любой партии в процессе звучания;
– параллельная с воспроизведением запись своего голоса (нужны наушники или гарнитура);
– прослушивание нескольких своих записей вместе;
– отправка своих записей преподавателю.
Чтобы начать тренировку, сначала программа предложит скачать один из наборов песнопений. Их доступно три: «Всенощное бдение»: обиход неизменяемых песнопений + гласовые воскресные стихиры, тропари, прокимны и ирмосы; «Литургия»: обиходные песнопения; «Литургия для пения с детьми».
Также можно создать собственный обучающий набор.
Скачать приложение можно здесь.
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