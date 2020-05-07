В Харькове на регентско-певческом отделении духовной семинарии Украинской Православной Церкви создали бесплатное мобильное приложение для желающих научиться петь в церковном хоре.

Фото:«ФОМА в Украине»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», приложение «Тренажёр церковного пения» было разработано для усовершенствования учебного процесса и может помочь даже тем, у кого нет музыкального образования.

В числе возможностей программы:

– прослушивание песнопений в четырёхголосной записи;

– мультитрековое воспроизведение;

– включение/выключение любой партии в процессе звучания;

– параллельная с воспроизведением запись своего голоса (нужны наушники или гарнитура);

– прослушивание нескольких своих записей вместе;

– отправка своих записей преподавателю.

Чтобы начать тренировку, сначала программа предложит скачать один из наборов песнопений. Их доступно три: «Всенощное бдение»: обиход неизменяемых песнопений + гласовые воскресные стихиры, тропари, прокимны и ирмосы; «Литургия»: обиходные песнопения; «Литургия для пения с детьми».

Также можно создать собственный обучающий набор.

Скачать приложение можно здесь.