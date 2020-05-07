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В онлайн-марше памяти ко Дню Победы принимают участие уже более 360 тысяч украинцев.

Фото: «Интер»

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на телеканал «Интер», который проводит символическую акцию, чтобы отдать дань памяти воинам, победившим нацизм 75 лет назад.

«Вместе мы сохраним память о бессмертном подвиге наших дедов и Победе!», - призвали организаторы.

Присоединиться к маршу памяти онлайн в честь праздника Великой Победы могут все желающие -  достаточно нажать кнопку «Я иду!» на главной странице сайта или позвонить по телефону 0800501093 (звонки по всей территории Украины бесплатные).

На данный момент к инициативе «Интера», которая стартовала 25 апреля, присоединились 368249 человек.
Также на сайте можно добавить историю своего родственника-фронтовика.
ForUm

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