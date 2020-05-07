также в разделеРелигия
В Одессе православная молодежь реставрировала Мемориал 411-й батареи к празднику 75-летия Победы 7
Умер известный православный миссионер и духовник, бывший насельник Почаевской лавры 8
В Церкви объяснили, кем был благоразумный разбойник и можно ли ему молиться 12
К онлайн-акции «Наш полк» ко Дню победы присоединились более 360 тыс украинцев 13
В УПЦ выступили против уголовной ответственности за акции в защиту семейных ценностей 21
Управделами УПЦ рассказал, как проходит расследование поджогов в монастырях и инцидента в Задубровке 19
Люди в храмах ищут Бога, а не политическую идею – Митрополит Антоний 19
Священник УПЦ заявил, что на события в Задубровке должен отреагировать глава ПЦУ 21
Овручская епархия УПЦ передала погорельцам стройматериалы и продукты 17
В Грузии сообщили, что после празднования Пасхи в стране не произошло вспышки коронавируса 19
Полиция просит опознать иконы, изъятые у преступников, грабивших храмы 22
В Словакии власти разрешили посещать храмы и совершать венчания 10
В Беларуси Церковь запустила флешмоб #ЯвМаске 24
Священник УПЦ призвал верующих подписывать петицию в защиту Киево-Печерской лавры 14
Стало известно, как будут проходить паломничества на Святую Землю после пандемии 10
Митрополит Онуфрий объяснил, в чем проявляется настоящий патриотизм 24
В Молдове возобновили церковные службы с участием прихожан 9
Святогорская лавра передала больнице 1,5 тонн продуктов 15

Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви 9 мая пройдут заупокойные богослужения в память по усопшим во Второй мировой войне и молебны о защитниках Отечества.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, соответствующий циркуляр по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия был направлен по всем епархиям Украинской Православной Церкви.

Богослужения будут совершаться в 75-ю годовщину Победы во Второй мировой войне.

Как сообщалось ранее, к онлайн-акции «Наш полк» ко Дню победы присоединились более 360 тыс украинцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5425 грн.
15
Теги