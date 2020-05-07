Произошедшее вечером 4 мая в селе Задубровка Черновицкой области – бандитизм, и руководство ПЦУ должно было отреагировать на это.

Фото: скриншот видео

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич в эфире Ютуб-канала «Перший Козацький».

«Я думаю, что на это должно было бы отреагировать и руководство так называемой ПЦУ, чтобы умерить пыл своих приверженцев, и они перестали захватывать храмы нашей Церкви», – заявил он.

В то время как верующим запрещают собираться в храме группами свыше 10 человек, около 40 приверженцев ПЦУ наплевало на все запреты и собралось вместе, чтобы отобрать церковь у прихожан УПЦ, добавил он.

По его мнению, на конфликт в Задубровке повлиял и тот информационный негатив, который ангажированные СМИ вылили на УПЦ.

Протоиерей Николай отметил, что важна и реакция власти на случившееся – виновные должны понести ответственность за содеянное, а решения о незаконных «переходах» приходов канонической Церкви в ПЦУ необходимо отменить.

Священник убежден, что жителям нашей страны нужно строить Украину будущего, а для этого важно научиться жить рядом с другими людьми.

Надеяться на то, что украинцы массово откажутся от своей конфессиональной принадлежности и все вместе перейдут в ПЦУ – немыслимо, считает священнослужитель.

Он призвал общество к внутреннему инклюзивному диалогу, который является единственным способом выработать ту модель общественной жизни, в которой будет комфортно каждому.