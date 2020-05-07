также в разделеРелигия
Священник УПЦ заявил, что на события в Задубровке должен отреагировать глава ПЦУ 10
В Грузии сообщили, что после празднования Пасхи в стране не произошло вспышки коронавируса 19
Полиция просит опознать иконы, изъятые у преступников, грабивших храмы 22
В Словакии власти разрешили посещать храмы и совершать венчания 10
В Беларуси Церковь запустила флешмоб #ЯвМаске 21
Священник УПЦ призвал верующих подписывать петицию в защиту Киево-Печерской лавры 13
Стало известно, как будут проходить паломничества на Святую Землю после пандемии 10
Митрополит Онуфрий объяснил, в чем проявляется настоящий патриотизм 24
В Молдове возобновили церковные службы с участием прихожан 9
Святогорская лавра передала больнице 1,5 тонн продуктов 15
Митрополит Антоний рассказал о главном подвиге великомученика Георгия Победоносца 12
УПЦ совместно с медиками дали рекомендации по восстановлению после COVID-19 28
На Ровенщине активисты ПЦУ заглушают службы УПЦ громкоговорителями 20
В Одессе верующие УПЦ провели уборку на могилах воинов Второй мировой войны 13
Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта между верующими в Задубровке 8
Епископ УПЦ рассказал, как Господь сокращает часы страданий человека 21
В сети появился фильм об истории строительства Преображенского собора Почаевской лавры 40
Запорожский митрополит назвал нападение на верующих в Задубровке «плодами травли УПЦ» 37

Духовенство и верующие Овручской епархии Украинской Православной Церкви передали погорельцам из села Остров стройматериалы, стиральную машину и продукты питания.

Фото: Фейсбук

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Facebook протоиерея Павла Линника, который вместе с волонтерами передал погорельцам помощь.

«Жители этого села особенно нуждаются в помощи, особенно строительных материалов и обуви. Кто желает присоединиться к доброму делу, с радостью приглашаю. Ведь через дела добра и милосердия к нашим ближним мы выполним одну из заповедей Божьих, заповедь любви», – призвал протоиерей Павел.

Он рассказал, что верующие УПЦ собрали средства и приобрели ребенку, который живет в селе Остров, велосипед.

«К сожалению, сгорел его любимый велосипед. Артем сильно тосковал. Через Facebook нам стало известно об этом мальчике, и сегодня его желание исполнилось – благодаря добрым людям мы приобрели добротный велосипед и вручили Артему», – рассказал священнослужитель.

Оказать помощь жителям села Остров, пострадавшим от лесного пожара, можно перечислив средства на карту ПриватБанка, которая принадлежит протоиерею Павлу. Номер карты: 4149-6293-1000-3827.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги