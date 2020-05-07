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В Украине больше всего детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрастной группе 10-14 лет – 211. Выздоровел 31 ребенок, сообщил Центр общественного здоровья.

Больше всего детей с подтвержденным COVID-19 в:

Черновицкой области – 177, из них выздоровели 29;

Киеве – 102, выздоровели 2,

Киевской области - 86. Из них выздоровели 5,

Ривненской области - 55. Из них выздоровели 2,

Тернопольской области - 61. Из них выздоровели 12.

Всего в Украине 881 ребенок с подтвержденным COVID-19. Из этого количества 137 детей выздоровели.

Трое детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 имеют диабет. Один ребенок - заболевание печени. У двух детей иммунодефициты. У пяти – сердечно-сосудистые заболевания. У шестерых детей хронические заболевания легких. У семи - хронические неврологические или нейромышечные заболевания.

Десять детей находятся в отделении интенсивной терапии. Один ребенок - на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Еще один ребенок находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом во время тяжелой острой дыхательной недостаточности).

Согласно данным World Health Organization (WHO), дети и подростки подвержены риску инфицирования COVID-19 также, как и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции.

В то же время, дети и молодежь менее подвержены риску развития тяжелых форм заболевания. Однако тяжелые случаи COVID-19 могут быть среди представителей всех возрастных групп.

Дети и взрослые должны соблюдать одинаковые рекомендации по карантину и самоизоляции, если есть вероятность того, что они контактировали с больным, или в случае симптомов болезни.

Напомним, по состоянию на 7 мая в Украине подтвержден 13691 случай COVID-19, из них 507 за последние сутки.
ForUm

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