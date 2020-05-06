также в разделеРелигия
В Грузии сообщили, что после празднования Пасхи в стране не произошло вспышки коронавируса 12
В Словакии власти разрешили посещать храмы и совершать венчания 10
В Беларуси Церковь запустила флешмоб #ЯвМаске 15
Священник УПЦ призвал верующих подписывать петицию в защиту Киево-Печерской лавры 9
Стало известно, как будут проходить паломничества на Святую Землю после пандемии 9
Митрополит Онуфрий объяснил, в чем проявляется настоящий патриотизм 22
В Молдове возобновили церковные службы с участием прихожан 9
Святогорская лавра передала больнице 1,5 тонн продуктов 12
Митрополит Антоний рассказал о главном подвиге великомученика Георгия Победоносца 12
УПЦ совместно с медиками дали рекомендации по восстановлению после COVID-19 10
На Ровенщине активисты ПЦУ заглушают службы УПЦ громкоговорителями 19
В Одессе верующие УПЦ провели уборку на могилах воинов Второй мировой войны 13
Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта между верующими в Задубровке 8
Епископ УПЦ рассказал, как Господь сокращает часы страданий человека 21
В сети появился фильм об истории строительства Преображенского собора Почаевской лавры 39
Запорожский митрополит назвал нападение на верующих в Задубровке «плодами травли УПЦ» 36
В Одессе православная молодежь более 40 дней кормит бездомных 40
В Хмельницком священник УПЦ не нарушал карантин – Суд 11

Сотрудники правоохранительных органов просят владельцев опознать более 450 похищенных старинных икон, изъятых в ходе обысков преступной группы, которая на протяжении 2018-2020 годов грабила церкви в разных областях Украины.

Фото: скриншот видео

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, видео украденных преступниками святынь опубликовано на сайте Национальной полиции в Тернопольской области.

«По предварительной информации, жертвами преступной группы стали храмы Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областей», - отметили в полиции.

Правоохранители сообщили, что подозреваемые искали в соцсетях и справочных изданиях информацию об иконах, написанных в 17-19 веках, ехали в храмы, где хранились экспонаты, обследовали их на наличие камер видеонаблюдения, осматривали замки и окна, и после этого похищали святыни.

В ходе проведения одновременно 14 обысков на территории Одессы, а также Хмельницкого и Киева, оперативники изъяли церковные предметы.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить владельцев святынь.

«Если вы узнали иконы и предметы церковной атрибутики, изъятые во время обысков, или знаете в каком храме или монастыре они сохранялись, звоните в управление стратегических расследований в Тернопольской области по телефонам: (0352) 27-12-23, 0969706513, 0977699350», - призвали правоохранители.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2761 грн.
14
Теги