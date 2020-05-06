также в разделеРелигия
В Словакии власти разрешили посещать храмы и совершать венчания 8
В Беларуси Церковь запустила флешмоб #ЯвМаске 8
Стало известно, как будут проходить паломничества на Святую Землю после пандемии 9
Митрополит Онуфрий объяснил, в чем проявляется настоящий патриотизм 21
В Молдове возобновили церковные службы с участием прихожан 9
Святогорская лавра передала больнице 1,5 тонн продуктов 11
Митрополит Антоний рассказал о главном подвиге великомученика Георгия Победоносца 12
УПЦ совместно с медиками дали рекомендации по восстановлению после COVID-19 8
На Ровенщине активисты ПЦУ заглушают службы УПЦ громкоговорителями 19
В Одессе верующие УПЦ провели уборку на могилах воинов Второй мировой войны 12
Полиция открыла уголовное производство по факту конфликта между верующими в Задубровке 8
Епископ УПЦ рассказал, как Господь сокращает часы страданий человека 21
В сети появился фильм об истории строительства Преображенского собора Почаевской лавры 39
Запорожский митрополит назвал нападение на верующих в Задубровке «плодами травли УПЦ» 36
В Одессе православная молодежь более 40 дней кормит бездомных 40
В Хмельницком священник УПЦ не нарушал карантин – Суд 11
В Церкви стартовала акция #молимсязаврачей 8
В Церкви объяснили, как в период пандемии сохранить веру и помочь близким 35

Заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич призвал верующих подписывать петицию о сохранении Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Фото: скриншот видео

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом он сказал в эфире телеканала «КРТ».

«Украина стала Новыми Санжарами», – прокомментировал протоиерей Николай попытки использовать коронавирус для разжигания межрелигиозной вражды в стране.

Чтобы показать, что большинство против передачи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ПЦУ, замглавы ОВЦС УПЦ подписал петицию о сохранении Лавры и призвал последовать его примеру свою паству. Это важно сделать, чтобы власть увидела оба взгляда на проблему, объяснил он.

«Я призываю эту петицию подписать, чтобы мобилизовать верующих, чтобы дать им немного ощущение пассионарности <...>. Чтобы та сторона, другая, поняла, что нас много, и что мы Лавру так просто не отдадим. <...> Чтобы (власти – Ред.) поняли, что в стране есть и такие, и такие, и нам нужно удержать общественный баланс», – сказал протоиерей Николай.

По его словам, Украине нужен широкий диалог, в котором бы услышали всех.

«Мы разные, но мы должны понимать, что Украина у нас одна», – подчеркнул клирик УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
8
Теги