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Правительство выделило почти 11,2 миллиона гривен на приобретение жилья жителям разрушенных в результате пожара домов Овручского района Житомирской области. Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства без обсуждения, передает Радио Свобода.

«Правительство не оставляет один на один с бедой людей, которые потеряли свои дома из-за пожара, возникшего в середине апреля на Житомирщине. Сегодня пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов локализованы. А люди смогут получить новое жилье. Мы выделяем средства на приобретение модульных домов», - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ожидается, что для пострадавших приобретут 10 модульных жилых домов площадью более 600 квадратных метров.

Кроме того, чиновники решили, что Кабмин выделит Госслужбе по чрезвычайным ситуациям 7,7 миллиона гривен и Госагентству лесных ресурсов - 37,7 миллиона гривен для осуществления мероприятий по ликвидации последствий пожаров на Житомирщине.

Напомним, второй масштабный пожар на севере Житомирской области вспыхнул 16 апреля.  

Огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей. Наибольшее количество пострадавших домов насчитывается в селах Личманы, Магдын,   Островы, Средняя и Нижняя Рудня.

Ориентировочная сумма убытков от пожаров на Житомирщине составляет 25 млн гривен
ForUm

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