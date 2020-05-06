Свято-Успенская Святогорская лавра 5 мая передала психиатрической больнице в Краматорске 1,5 тонн продуктов.

Фото: Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу обители, в больнице находятся около 600 человек, которым Лавра периодически оказывает помощь продуктами питания, средствами гигиены, одеждой.

«Продолжая свое социальное служение, обращаем внимание на наиболее нуждающиеся категории граждан, которые в силу нынешних обстоятельств вынуждены претерпевать от недостатка снабжения продовольствием и предметами первой необходимости», - сказано в сообщении.

Администрация больницы выразила благодарность владыке Арсению и братии Святогорской лавры за оказанную помощь.