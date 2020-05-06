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Полиция открыла уголовное производство «по факту инцидента между религиозными общинами» в селе Задубровка Черновицкой области.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

«4-го мая вечером возле храма в селе Задубровка возник конфликт между верующими. Сотрудники полиции урегулировали инцидент, опросили его участников и установили обстоятельства происшествия. Полицейские выяснили, что примерно в 22 часа на территории храма в селе Задубровка возник конфликт между представителями двух религиозных общин, который перерос в кратковременную драку. Во время инцидента двое прихожан получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. После оказания первой медицинской помощи медики отпустили пострадавших домой», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили причастных к противоправным действиям и составили на них протоколы по статье 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Также сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Полиция начала досудебное расследование.

«Сотрудники роты полиции особого назначения и Заставновского отделения полиции продолжают круглосуточно охранять культовое сооружение и обеспечивают правопорядок. Полицейские проводят с верующими профилактическую работу по недопущению противостояний на религиозной почве», – сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.
ForUm

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