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Господь переживает, когда мы чувствуем уныние, отчаяние, смущение, страдание и готов сокращать часы наших страданий.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в  Украине», об этом рассказал ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр в своей проповеди, объясняя, почему с момента погребения Спасителя до Его Воскресения прошло менее трёх суток.

 «Святитель Лев Великий в одном из своих слов на Пасху говорит, что Господь знает переживания Своих учеников и учениц, и ради этого сокращает время их переживаний. Потому что, согласно пророчествам, прежде чем Христос Воскрес, должно было пройти три дня, три дня Он должен был находиться «во чреве земли», во гробе. Но если мы посчитаем, то заметим, что прошло не трижды по 24 часа, а гораздо меньше времени. Неполная пятница - первый день, суббота - второй день, неполное воскресенье (евангелисты пишут. что было ещё темно, когда жены-мироносицы пришли к пустому гробу) - третий день», - напомнил владыка Сильвестр.

По его словам, оба факта - отваленный камень и явление ангела - говорит о любви Бога к людям, в данном случае к женам-мироносицам.

«Эта же любовь Господа к людям проявилась и в том, что Он не был во гробе ровно трое суток, чего можно было бы ожидать, основываясь на ветхозаветных пророчествах. Было и исполнено пророчество о трехдневном пребывании во гробе, но и, ради последователей Спасителя, сокращено количество часов их личного переживания. Это - проявление величайшей любви Бога к людям», - заключил архиерей.
ForUm

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