также в разделеРелигия
В Донецкой области власти сообщили, что в Святогорской лавре нет заболевших COVID-19 9
Правоохранители задержали преступников, которые похищали иконы из храмов 7
Архиерей Румынской Церкви Пимен жив и находится под наблюдением медиков 8
На Буковине ночью верующие УПЦ отстояли свой храм, который пытались захватить представители ПЦУ 11
Митрополит Элладской Церкви объяснил, чем страшен вирус непочтения и неверия 42
В Донецкой области из храма УПЦ украли ящик с пожертвованиями на лечение ребенка 20
Черновицкий митрополит УПЦ попросил Президента защитить права верующих 62
Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник теперь доступен для прогулок онлайн 31
В Нежине УПЦ передала медработникам средства индивидуальной защиты 11
Епископ УПЦ объяснил, как проявляется мужество в христианстве 11
В медиапроекте «Люди» сегодня обсудят религиозную ситуацию в Украине 18
Архиепископ УПЦ рассказал о Пасхальном чуде во время пандемии 82
В Мелитополе священники УПЦ доставили продукты нуждающимся 9
В сети доступен виртуальный тур по 20 монастырям Афона 23
В Беларуси Церковь будет совершать службы без прихожан 12
Верующие УПЦ готовы защищать Киево-Печерскую лавру, если начнется процесс ее передачи 113
Ректор КДАиС: Православные женщины в самые тяжелые минуты показывают нам пример настоящей веры 19
Патриарх Кирилл призвал верующих поддержать священников в период карантина 43

На Волыни в селе Вишнев, 5 мая, прихожане Свято-Дмитриевского храма Украинской Православной Церкви собрали помощь для военных в зоне ООС.

Фото: vyshniv.blogspot.com

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт храма, активисты волонтерского центра «Сердце Патриота» отправятся в благотворительную поездку в зону ООС, где передадут военным вещи первой необходимости.

Жители села собрали вещи первой необходимости и продукты питания.

«В связи с пандемией коронавируса люди иногда забывают об украинских военных, которые, несмотря ни на что, защищают нашу Родину. Именно поэтому карантин можно использовать как время для добрых дел, особенно в пасхальный период», - отметил настоятель храма священник Павел Чамахуд.

Также ученики местной школы передали украинским бойцам патриотические рисунки и собственноручно изготовленные поделки из бумаги.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
8
Теги