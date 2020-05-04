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Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с письмом, в котором рассказал о религиозной ситуации в регионе и попросил защитить права верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, фото документа было размещено на официальной странице Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук.

«В результате вмешательства политических деятелей и государственных служащих в дела Церкви в недавнем прошлом Черновицко-Буковинская епархия подверглась значительным притеснениям и дискриминации. За прошлый год мы наблюдаем ослабление таких негативных тенденций и более взвешенное отношение к религиозным организациям со стороны региональных властей» - отметил митрополит Мелетий.

Он заявил, что новоназначенный глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук «пытается исправить ошибки предыдущей власти, но подвергается агрессивному сопротивлению представителей старой команды и терпит несправедливые обвинения в лоббировании интересов УПЦ».

Владыка обратился к Президенту с просьбой защитить права православных буковинцев.

«Мы со своей стороны не требуем привилегий или преференций, понимая важность соблюдения конституционных норм равности всех конфессий в демократической стране. Только просим о защите наших законных прав и пресечении противоправных действий против религиозных общин УПЦ со стороны государства», - подчеркнул митрополит Мелетий.

Он сообщил об основных нарушениях законодательства относительно взаимодействия государства и Церкви в Черновицкой области.

«Вопреки действующему законодательству, бывший и.о. председателя ОГА Михаил Павлюк выдал ряд противоправных распоряжений «О регистрации уставов религиозных организаций Украинской Православной Церкви в новых редакциях» и тем самым насильно и с грубым нарушением действующего законодательства перевел ряд религиозных общин из юрисдикции УПЦ в ПЦУ», - отметил владыка.

Он подчеркнул, что «данные распоряжения являются незаконными, не соответствуют действительности и основаны на заведомо ложных сведениях и поддельных документах, а их выдача привела к фальсификации и незаконной регистрации уставов ПЦУ».

Митрополит Мелетий призвал Президента восстановить законность в церковной сфере страны.

«Трудно быстро наладить законность и порядок в такой чувствительной сфере как церковно-государственные отношения, где в последние годы предыдущая власть допустила много серьезных ошибок. Несмотря на это, мы надеемся на нормализацию этих отношений и ждем возвращения упомянутых дел в русло законности», - заключил митрополит Мелетий.
ForUm

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