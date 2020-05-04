также в разделеРелигия
Митрополит Элладской Церкви объяснил, чем страшен вирус непочтения и неверия 10
В Донецкой области из храма УПЦ украли ящик с пожертвованиями на лечение ребенка 14
Черновицкий митрополит УПЦ попросил Президента защитить права верующих 15
Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник теперь доступен для прогулок онлайн 11
В Нежине УПЦ передала медработникам средства индивидуальной защиты 10
В медиапроекте «Люди» сегодня обсудят религиозную ситуацию в Украине 15
Архиепископ УПЦ рассказал о Пасхальном чуде во время пандемии 62
В Мелитополе священники УПЦ доставили продукты нуждающимся 9
В сети доступен виртуальный тур по 20 монастырям Афона 16
В Беларуси Церковь будет совершать службы без прихожан 9
Верующие УПЦ готовы защищать Киево-Печерскую лавру, если начнется процесс ее передачи 107
Ректор КДАиС: Православные женщины в самые тяжелые минуты показывают нам пример настоящей веры 18
Патриарх Кирилл призвал верующих поддержать священников в период карантина 42
Митрополит Павел заявил о том, что сегодня только двое лаврских монахов в больнице 19
Митрополит Антоний рассказал о примере истинной любви, который показали жены-мироносицы 19
Митрополит Антоний объяснил, почему Бог корректирует жизнь человека кризисами 29
Волонтеры открыли сбор на реставрацию куполов Спасо-Преображенского кафедрального собора Сум 13
В УПЦ молились о погибших 2 мая в шестую годовщину трагедии в Одессе 21

Слово «мужество» имеет «мужское» происхождение, но оно применимо не только к мужчинам.

Фото: Епископ Виктор / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Большинство наших женщин, сестер, матерей, жен – смелые, сильные и верные. И сегодня многие из них являют пример веры Богу и бесстрашия перед лицом испытаний.

Многим кажется, что по-настоящему мужественным, смелым, бесстрашным может быть только мужчина. А женщина… Она слабая, беззащитная, пугливая. Однако, история очень часто говорит нам об обратном», - рассказал епископ Виктор.

Он напомнил, как согласно Евангелию, мужчины не всегда проявляли мужество.

«Мужчины могут быть трусливыми. Вспомним, что никто из учеников Христа, кроме апостолов Петра и Иоанна, не пошел за Ним во двор к Анне и Каиафе. Никто из них, кроме Иоанна, не стоял у креста.

Мужчины могут быть слабыми. Ведь никто, кроме Петра, не попытался защитить Спасителя.

Мужчины могут бояться. Вспомним апостолов, которые после смерти Христа «страха ради иудейска» боялись выйти на улицу, дабы не оказаться преданными смерти.

А ещё мужчины могут быть предателями. И могут предать своего Учителя, как это сделал Иуда, или просто отказаться от него, как это сделал Петр», - сказал архиерей.

Иерарх УПЦ рассказал о проявлениях смелости женщин, которые описан в Евангелие.

«А вот женщины… Они могут быть смелыми. И пойти ночью к могиле своего Учителя зная, что фарисеи и книжники «дышат злобой» и ищут Его учеников.

Женщины могут быть сильными. И взять сто литров ароматных масел, чтобы помазать Тело умершего на кресте Господа.

Они могут быть бесстрашными. И несмотря на римскую стражу, на когорту воинов и на возможную смерть – все равно пойти, чтобы исполнить свой долг перед Учителем.

В конце концов, женщины могут быть верными. Ведь, ни одна из них не предала Христа, а первые слова «Христос Воскрес!» были произнесены женщиной», – подытожил владыка Виктор.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги