В Мелитополе священнослужители Украинской Православной Церкви оказали помощь в доставке продуктовых наборов для малоимущих и социально не защищенных жителей города.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, священники откликнулись на просьбу Мелитопольского территориального центра.

«Творить дела милосердия нам заповедовал Господь, любовь к Богу и ближнему — основа христианства. Если человек просит — надо помочь, это традиция и жизнь самой Православной Церкви», - сказано в сообщении.

Основные направления социального служения епархии - помощь больным и инвалидам, малоимущим и бездомным, старикам и детям, а также обездоленным людям.