Международная группа астрономов обнаружила новые быстрые радиовсплески из глубин Вселенной. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Xinhua.

«Астрономы недавно обнаружили новые быстрые радиовсплески, которые рассматриваются как загадочные сигналы из глубин Вселенной», - говорится в сообщении.

Открытие сделала международная группа, возглавляемая научными сотрудниками Национальной астрономической обсерватории при Академии наук Китая при помощи крупнейшего в мире радиотелескопа FAST.

Отмечается, что быстрые радиовсплески - это одиночный импульс огромной яркости и длительностью в миллисекунды. Разумного объяснения их происхождения пока нет.

Используя свой собственный метод поиска, научный сотрудник Национальной астрономической обсерватории Чжу Вэйвэй нашел в данных наблюдений FAST информацию об источнике одиночного импульса под кодовым названием FBR 181123.

Ученые надеются, что FAST может обнаружить еще больше таких радиовсплесков и проведет дальнейшие наблюдения, что позволит пролить свет на их происхождение.

Как известно, радиотелескоп FAST расположен в глубокой и округлой карстовой впадине в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Оборудование было построено в 2016 году и введено в регулярную эксплуатацию в начале этого года.