В интернете опубликован виртуальный тур по 20 монастырям Афона.

Фото: orthodoxtimes.com

Как сообщает «Orthodox times» со ссылкой на сайт Mountathos360.com, виртуальные туры и 360-градусные панорамы сопровождаются краткой историей и фотографиями обителей.

Целью проекта является «показать афонское монашество и православную монашескую духовность во славу Божию», как они пишут на сайте. Проект – результат трехлетней работы.

Посетить монастыри онлайн имеют возможность женщины, доступ для которых на Афон закрыт, и те, кто не может приехать на Святую Гору.

Веб-сайт доступен на трех языках: греческом, английском и русском.

В ближайшее время станут доступны панорамы скитов и келлий.