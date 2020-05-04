В интернете опубликован виртуальный тур по 20 монастырям Афона.
Фото: orthodoxtimes.com
Как сообщает «Orthodox times» со ссылкой на сайт Mountathos360.com, виртуальные туры и 360-градусные панорамы сопровождаются краткой историей и фотографиями обителей.
Целью проекта является «показать афонское монашество и православную монашескую духовность во славу Божию», как они пишут на сайте. Проект – результат трехлетней работы.
Посетить монастыри онлайн имеют возможность женщины, доступ для которых на Афон закрыт, и те, кто не может приехать на Святую Гору.
Веб-сайт доступен на трех языках: греческом, английском и русском.
В ближайшее время станут доступны панорамы скитов и келлий.
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