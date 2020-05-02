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Медсестра из Почаева рассказала, как Свято-Успенская Почаевская Лавра кормила на карантине медработников и пациентов, а также достраивала за свой счет инфекционное отделение больницы.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, медсестра Галина Мельничук 1 мая в прямом эфире программы “Файне місто” рассказала о том, как братия Лавры помогала медицинскому учреждению Почаева. 

«Когда наши медработники сидели на обсервации, потому, что в них обнаружили в отделении коронавирус, Лавра носила поесть, передавали работникам еду», - сообщила медсестра.

Галина Мельничук также отметила, что когда «началась пандемия, они в отделения носили людям поесть».

С ее слов стало известно, что именно братия Лавры достроила инфекционное отделение.

«Никто не помог, государство не выделило денег, строила Лавра. Они за 2,5 месяца достроили инфекционное отделение - они там положили плитку, они лабораторию зашпаклевали, они сделали действительно ремонт для нас, для людей сделали», - рассказала медсестра, добавив, что монахи во время работы «бегали, как муравьи».
ForUm

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