В Киевской области возобновили работу 13 агропродовольственных рынков при соблюдении установленных противоэпидемических требований и письменном согласии руководителей рынков обеспечить соблюдение этих требований.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

В области заработали рынки: в Васильковском районе — 4, по 1 в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском, в пгт Гостомель, г. Буча. — по одному и два рынка в пгт Белая Церковь.

Общее количество рынков в области составляет 74. Остальные рынки возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований.

«Запрет работы рынков был временным вынужденным шагом с целью не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Они могут восстановить работу при условии соблюдения норм, установленных главным санитарным врачом. Представители Держпродспоживслужбы будут контролировать соблюдение продовольственным рынком противоэпидемических требований. В случае допущения нарушений будут налагаться штрафы», — рассказал в.и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин.