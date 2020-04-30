также в разделеРелигия
На Кировоградщине священник УПЦ отслужил панихиду на месте разрушенного храма в селе с двумя жителями 4
Православная молодежь УПЦ реставрирует экспонаты обороны Одессы во Второй мировой 5
Митрополит Антоний заявил о недопустимости дискриминации верующих УПЦ 19
На Афоне продлили запрет на посещение Святой горы паломниками 17
На Киевщине молодежь УПЦ передала пасхальные подарки воспитанникам детского дома 10
В Чернигове прошли автопробеги УПЦ с молитвами об избавлении от коронавируса 17
Винницкая епархия УПЦ передала гуманитарную помощь и строительные инструменты погорельцам Житомирщины 13
В Одессе молодежь УПЦ организовывает бесплатные обеды для бездомных и пенсионеров 9
На Кировоградщине священники УПЦ доставили продуктовые наборы для нуждающихся и детей с инвалидностью 18
Настоятелям храмов УПЦ, нарушивших карантин на Пасху, угрожает 8 лет тюрьмы 48
Сестры милосердия собирают помощь погорельцам в Житомирской области 18
В столичном Десятинном монастыре можно подать записки онлайн 9
Врач объяснил, что вспышка коронавируса произошла не из-за посещения церквей 31
Митрополит Иларион рекомендовал книги и фильмы, полезные для души 78
Духовенство УПЦ и волонтеры передали помощь погорельцам в Житомирской области 25
Во всех храмах и монастырях УПЦ будут молиться о дожде 15
В Церкви дали совет, чем заняться в изоляции 20
Управделами УПЦ призвал верующих сдать кровь из-за ее дефицита во время пандемии 13

Онлайн-экскурсию по древнему монастырю Дохиар Святой Горы Афон организовал священнослужитель Украинской Православной Церкви, оставшийся на время карантина в обители.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», экскурсию провел клирик киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря, продюсер фильма «Где ты, Адам?» протодиакон Александр Плиска.

 

Участники веб-экскурсии смогли побывать внутри храмов обители, узнать историю монастыря и его главной святыни - иконы Божией Матери «Скоропослушница», а также увидеть, где именно произошло первое чудо, прославившее этот образ.

Запись доступна для просмотра всеми желающими в Youtube.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги