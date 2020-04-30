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В Кировоградской области духовенство Украинской Православной проводит акцию «Помоги ближнему остаться дома» и «Пасхальная корзина» для помощи пожилым людям, семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью и нуждающимся.

Фото: Кировоградская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Кировоградской епархии, священники закупают и адресно доставляют продукты и необходимые средства гигиены.

«Состоялся третий выезд духовенства епархии к семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью. Заходя в каждый дом, священники приветствовали семьи со светлым Христовым Воскресение и желали крепкого здоровья, радости, мира и Божьего благословения», - отметили в пресс-службе епархии.

Прихожане Свято-Воскресенского храма приготовили пасхальные сладкие наборы для детей и продуктовые наборы.

Как сообщалось ранее, Кировоградская епархия Украинской Православной Церкви передала медикам Кропивницкого более 2,5 тысяч тестов на коронавирус.
ForUm

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