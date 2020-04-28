На Радоницу верующие призваны поделиться Пасхальной радостью со своими ушедшими близкими.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Сегодня самый радостный день поминовения наших усопших. В нем нет ни капли скорби и печали, потому что смерть отныне побеждена Воскресшим Христом. Этой пасхальной радостью мы делимся с перешедшими в мир иной сродниками, близкими и друзьями, которые разделены с нами тонкой перегородкой времени», - написал владыка Лука.

По его словам, мы живы настолько, насколько наша душа пребывает в единстве с Богом.

«Степень наполненности жизнью человека зависит от того, насколько его личность имеет свое бытие в Том, кто есть сама Жизнь. Среди тех, кто имеет все признаки биологической жизни, очень много мертвецов. Так же, как и среди тех, кто лишился своего физического тела, много таких, кто наполнен такой полнотой жизни, о которой мы не можем даже мечтать, потому что не имеем о ней никакого представления», - объяснил митрополит.

Таким образом понятным становится Евангельское изречение Христа о том, что «верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек».

«Мертвый человек или живой определяется не его биологическими параметрами, а его духовным состоянием.Сегодня живущие во времени поздравляют живущих в преддверии вечности с тем, что Христос Воскрес и победил смерть и дьявола», - подчеркнул митрополит Лука.

Он пожелал всем православным христианам оставаться по-настоящему живыми в единстве со Христом.