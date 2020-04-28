Огонь уничтожил монастырскую трапезную, кельи насельниц и место усыпальницы гетмана Войска Запорожского Ивана Скоропадского, храм остался невредимым.

Фото: скриншот видео

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявила настоятельница Гамалеевского женского монастыря в честь священномученика Харалампия на Сумщине игуменья София (Лотоцкая) в эфире «Першого Козацького», комментируя подробности пожара в обители.

«Пожарные приехали быстро. Второй этаж полностью сгорел, крыши нет. Слава Богу, что храм остался, иконостас остался. Можем служить. Сестер отправили на квартиру - добрые люди забрали их. Ну, а мы уже, младшие сестры, где найдем себе место. Господь посылает испытания. Мы должны выносить. Это для нас, монашествующих, испытания, и в первую очередь для меня», - отметила игуменья София.

По ее словам, «то, что огонь не дошел до купола - настоящее чудо».

«Если бы огонь пошел дальше, то, не дай Бог, там купол, это же заливали бы водой холодной, а купол цоколем сделан, он бы просто упал. Хотя был сильный ветер, который мешал тушить пожар», - сообщили очевидцы.

С пожаром боролись 10 единиц пожарной техники, около сотни людей.

«Кто плакал, кто молился, кто бежал помогать. Очень много людей собралось, техники много было. Владыка Роман (архиепископ Конотопский и Глуховский Роман - ред.) сразу приехал и остался помогать даже на второй день. Собралось много людей - почти сто человек. Женщины и мужчины сгребали всю эту воду, которой тушили, пожарные выкачивали ее насосом с трапезной, сестры вносили ведрами до поздней ночи», - поделилась матушка София.

На вопрос, как будут восстанавливать Гамалиевский монастырь в честь св. Харалампия, в монастыре отметили, что с Божьей помощью и помощью добрых людей.

«Мы обращаемся ко всем людям, кто может помочь. Молитвой, морально, финансово. Потому что нужно монастырь восстанавливать, нам не нужно нам сдаваться. Мы - воины Христовы, и нам нужно дальше работать, идти вперед», - обратилась настоятельница монастыря ко всем неравнодушным.

Реквизиты для помощи монастырю - 5168 7422 2659 1992 (карта игуменьи Софии - в миру Лотоцкой Надежды Анатольевны).

Как сообщалось ранее, пожар произошел вечером 21 апреля на территории Гамалеевского женского монастыря УПЦ в честь священномученика Харалампия в Шосткинском районе Сумской области.