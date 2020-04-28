Компромисс относительно вещей, которые являются смыслом жизни, недопустим.

Фото: Митрополит Антоний / УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии для kp.ua.

«Уступка уступке рознь. Есть ситуации, когда компромисс возможен и даже необходим. Можно выиграть в главном, уступив во второстепенном, незначительном. Но есть ситуации, когда уступка категорически недопустима. Это касается тех вещей, которые составляют сердцевину, смысл жизни. Такой компромисс станет грубейшим нарушением духовных законов и повлечет за собой непоправимые последствия», - сказал владыка Антоний.

Он призвал вспомнить, как досталась победа на войне.

«Если человек сдал в принципиальных для себя вещах, то его будут обязательно давить и дальше, чтобы он сдавал позицию за позицией.

Вспомним, как досталась победа на войне. Наступление и оборона в сложнейших условиях, несмотря на превосходящие силы противника. Солдаты изо всех сил старались противостоять ударам, самоотверженно отражали наступление. Сдавали позиции в исключительных случаях, когда все возможности были использованы и воевать было уже практически некому: все были убиты или ранены. Случались, безусловно, и ситуации, когда кто-то не выдерживал, предавал, но таких было меньшинство, иначе не было бы победы», - отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что борьба за защиту принципов, порой, длится всю жизнь.

«Чтобы защищать свои принципы нужно быть готовым к длительной борьбе. Возможно, всю жизнь. Честная и достойная борьба - это борьба до конца. И не важно тогда, победил или проиграл. В случае проигрыша, это будет лишь внешний проигрыш, формальный, а не внутренний, который определяет. Внутри, для себя, мы останемся победителем, тем, кто не сломился, кто не предал себя, близких, дело, кто сделал все возможное для победы», - подытожил архиерей.