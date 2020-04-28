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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 1843 медика заболели COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что всего на амбулаторном лечении находятся 6430 пациентов, из них 1532 медработника. Всего нуждались в госпитализации 2980 человек, из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В общем 992 пациентов уже выздоровели, из них 209 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели.

 
ForUm

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