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В Чернобыле в Свято-Ильинском храме духовенство Украинской Православной Церкви молилось за упокоение душ погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Фото: «ФОМА в Украине»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», заупокойную Литургию, которую традиционно совершают в чернобыльском храме ночью, возглавил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим. 

 «Мы с вами сегодня собрались на этом святом месте, чтобы в очередной раз засвидетельствовать свою любовь к тем, кто в ту страшную ночь техногенной катастрофы на ЧАЭС отдал свои жизни. Сколько людей уже отошло к Богу из-за этой трагедии! Трагедия изменила историю этой земли» - обратился владыка Никодим к верующим.

Богослужение, на которое ежегодно приезжают верующие из других городов, прошло при минимальном участии людей. Желающие могли подать записки с именами своих почивших близких через Facebook. Трансляцию Литургии можно было смотреть в прямом эфире.

 «Перед Литургией, в 1.30 ночи, состоялся традиционный звон в колокол.  В колокол ударили 34 раза - по числу прошедших со времени аварии лет.  Днем 26 апреля отец Сергий помянул всех усопших, чьи имена внесены в Большую Чернобыльскую поминальную книгу (книга, в которой записаны имена почивших ликвидаторов и всех жертв катастрофы)», - сообщили в источнике.

Также священник накануне годовщины пообещал верующим объехать все кладбища Зоны отчуждения и совершить на них общие панихиды.

Как сообщалось ранее, панихиды за погибших и молебны о здоровье живых героев-чернобыльцев прошли во всех епархиях Украинской Православной Церкви.
ForUm

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