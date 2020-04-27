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На Радоницу усопшим близким необходима прежде всего наша молитва, а не поминки на кладбище.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на gorlovka-eparhia.com.ua, об этом заявил протоиерей Николай Марковский, комментируя как правильно совершать поминовение ушедших близких в условиях карантина.

Священник успокоил тех, кто переживает из-за особенностей похорон в условиях эпидемии коронавируса.

«Из святоотеческого предания мы знаем, что многие праведники умирали в пустыне, многих мучеников растерзывали звери, их тела бросали в реки, и никто их не хоронил в новой одежде, украшенных гробах и не ставил памятники на могилах. Это не стало препятствием для того, чтобы они вошли в Царство Божие. Ликвидаторов аварии на ЧАЭС хоронили в запаянных цинковых гробах, потому что их тела излучали большую дозу радиации. Это тоже никак не повлияло на их посмертную участь. Сегодня, когда в мире разразилась эпидемия коронавирусной инфекции, умерших от заражения тоже хоронят в мешках и закрытых гробах. Это никакая не трагедия для их душ», - объяснил священник.

Он сообщил, что для поминовения необязательно идти на кладбище, тем более, что в этом году из-за эпидемии коронавируса врачи рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ, а лучше помолиться о близких дома и подать записку в храм на проскомидию.

«Это поминовение - несравненно важнее вашей частной молитвы на могиле. Если вы из-за карантина не можете покидать дом, нетрудно по телефону или через интернет заказать панихиду, и в храмах помолятся о ваших сродниках. Самая главная молитва совершается не на кладбище, а в храме», - отметил протоиерей Николай.

Он призвал соблюдать правила карантина и молиться об усопших дома.

«Не сокрушайтесь, что в этом году у вас не получилось убрать на могиле. Есть категории земные, а есть небесные. Если есть рекомендация от медиков, лучше не надо ехать на кладбище. Помолитесь дома, придите на молитву в храм. В этом году на Радоницу я тоже не иду на кладбище служить панихиды: как медик по первому образованию, я понимаю, что есть реальная опасность подхватить вирус там, где массово соберутся люди. Молитвы об усопших будут возноситься в храме. После Божественной литургии каждый час мы будем служить панихиды. И в этом году, и до карантина, во все прошлые годы я говорил прихожанам о том, что молитва в храме – самая важная», - заключил священник.
ForUm

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