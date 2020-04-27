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Состояние студентов и преподавателей, которые проживают в общежитиях Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви удовлетворительное, ожидается повторное тестирование по результатам лечения.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр (Стойчев) на своей странице в Фейсбук, комментируя эпидемиологическую ситуацию в Киевских духовных школах.

«В настоящее время ситуация в Киевских духовных школах вполне оптимистичная. Те, у кого была выявлена коронавирусная инфекция, либо уже поправились, либо находятся в процессе выздоровления. В ближайшее время будет проводиться повторное тестирование, которое даст возможность более конкретно говорить о ситуации в академии и семинарии», - отметил владыка.

Епископ Сильвестр сообщил о том, что вылечился от коронавируса.

«14 апреля у меня был взят ПЦР-тест. 16 апреля вечером стало известно, что этот тест положительный», - написал ректор КДАиС.

По его словам, «на момент выявления коронавирусной инфекции, никаких внешних симптомов заболевания не было, все же КТ показало наличие фокальной пневмонии».

«По милости Божией, заболевание не получило серьезного развития и благодаря рекомендациям врачей с ним удалось довольно быстро справиться. После десяти дней лечения я снова сдал ПЦР-тест. Он оказался отрицательным. Тем не менее, и далее необходимо соблюдать карантинный режим. Также необходимо будет сделать еще одно тестирование», - рассказал владыка.

Он поблагодарил всех, кто оказывал материальную и молитвенную помощь Киевским духовным школам.

«Хочу высказать особые слова благодарности всем, кто в эти дни оказывал помощь, присылал нам продукты и лекарства, но не менее ценными были и добрые слова поддержки в адрес преподавателей и студентов. В эти дни я еще раз убедится, сколько добрых людей в этом мире!», - отметил епископ Сильвестр.
ForUm

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