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Методист Запорожской епархии Украинской Православной Церкви провела три онлайн-тренинга для подростков в экспериментальной группе на платформе zoom.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, изначально тренинги планировалось провести в формате непосредственного общения в конце марта, но карантин внес свои коррективы. Тема тренингов приобрела особенное значение в условиях негативной информации о ситуации с распространением коронавируса в мире и Украине. Принято было решение переформатировать материал для возможной онлайн подачи.

В малую экспериментальную группу вошли школьники 13-16 лет из Запорожья, Мелитополя и Энергодара. Материал по формированию первичных основ критического мышления, который располагает к глубоким размышлениям и анализу, был дополнен играми и упражнениями на командную работу и креативность.
ForUm

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