В сети доступны тексты богослужений, адаптированные для молитвы дома мирянами в условиях карантина.
Фото: Православная Жизнь
Как сообщает patriarchia.ru, для домашнего (келейного) чтения опубликовано последование панихиды на Радоницу во вторник 2-й седмицы по Пасхе.
*** Радоница - день особого поминовения усопших. Совершается в храмах и на кладбищах, куда верующие вместе с молитвой приносят усопшим православным христианам радостную весть о Воскресении Христовом, которая извещает общее воскресение умерших и жизнь «в невечернем дни Царствия Христова».
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