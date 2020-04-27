также в разделеРелигия
Ректор КДАиС сообщил о реальной ситуации с COVID -19 в Киевских духовных школах 14
На Винниччине Браиловский монастырь закрыт, но верующие могут подавать записки онлайн 7
В УПЦ объяснили, почему электронная петиция о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ незаконна 16
В УПЦ молились о жертвах и ликвидаторах Чернобыльской катастрофы 13
Запорожская епархия УПЦ проводит онлайн-тренинги для подростков 7
В Киеве духовенство УПЦ и волонтеры раздали тысячу ужинов для бездомных 15
Монастырь УПЦ обнаружил фейковую рассылку о массовой болезни монахинь 17
В Церкви супругам в условиях изоляции дали важный совет 11
Епископ УПЦ рассказал о непривычных условиях, которые возникли в Церкви из-за коронавируса 9
Во всех храмах Одесской епархии УПЦ будут ежедневно молиться о дожде 21
В УПЦ просят власть усилить охрану храмов из-за серии поджогов 21
Юротдел УПЦ подготовил документы для защиты прав верующих 9
Киево-Печерская лавра готова к тому, чтобы обустроить на территории госпиталь для больных коронавирусом 30
Митрополит Антоний заявил о недопустимости нападок на Церковь в цивилизованном обществе 19
В УПЦ издали рекомендации для священников, как хоронить умерших от коронавируса 36
Мэр Почаева подчеркнул, что вспышка COVID-19 в городе началась не в Лавре 24
В Чернобыльской зоне состоялась Литургия в 34-ю годовщину катастрофы 17
Митрополит УПЦ рассказал, как Винницкая епархия на карантине помогает прихожанам и медикам 12

В сети доступны тексты богослужений, адаптированные для молитвы дома мирянами в условиях карантина.

Фото: Православная Жизнь

Как сообщает patriarchia.ru, для домашнего (келейного) чтения опубликовано последование панихиды на Радоницу во вторник 2-й седмицы по Пасхе.

*** Радоница  - день особого поминовения усопших. Совершается в храмах и на кладбищах, куда верующие вместе с молитвой приносят усопшим православным христианам радостную весть о Воскресении Христовом, которая извещает общее воскресение умерших и жизнь «в невечернем дни Царствия Христова».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги