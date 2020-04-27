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В столице, в Соломенском районе, духовенство и прихожане Украинской Православной Церкви совместно с волонтерами готовят ужины для бездомных.

Фото:prp-sergiy.kiev.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на prp-sergiy.kiev.ua, приход преподобного Сергия Радонежского во главе с настоятелем храма протоиереем Ярославом Шовкеником и главой «Общины святого Эгидия» в Украине Юрием Лифансе начал готовить ужины и кормить бездомных в парке «Спутник».

«На период карантина ужины проходят со вторника по воскресенье, и на них постоянно приходит 50-60 гостей. За это время раздали уже почти тысячу ужинов. К бездомным добавились бедные люди, проживающие недалеко от храма, которые нуждаются в пище и поддержке», - отметили организаторы.

По их словам, еду готовят совместно прихожане храма и волонтеры «Общины святого Эгидия»: кто-то готовит, кто-то пакует и раздает.

«Все происходит со строгим соблюдением правил карантина. Для приготовления в палатке на улице собираются 4-5 человек в масках и перчатках. Чтобы помочь гостям соблюдать дистанцию, установили метки. После ужина территорию убирают», - рассказали в общине.

На Пасху для нуждающихся была организована раздача освященных пасхальных продуктовых наборов, в который кроме продуктов входили маски, санитайзер, и средства гигиены.

«К Пасхе на приходе для Общины святого Эгидия испекли тысячу пасок, которые освятил настоятель храма отец Ярослав. Их раздали на улицах города и передали в дома престарелых, чтобы радость Воскресения Христова достигла всех несмотря на социальную дистанцию и самоизоляцию», - сообщили волонтеры.

Они призвали не быть равнодушными к бездомным людям в этот сложный для всех период и призвали жителей Соломенки присоединиться к благому делу в любой возможный способ: принести продукты, готовить дома и помочь в раздаче пищи.
ForUm

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