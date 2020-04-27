В храмах молятся практически без прихожан, двери многих православных церквей закрыты, а огромное количество верующих самоизолируется в своих домах из-за страха заболеть и умереть.

Фото: Епископ Виктор

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Коронавирусная инфекция поставила нас, современных христиан, в совершенно новые и непривычные условия. Но вместе с тем, можно с уверенностью говорить, что эти условия не являются принципиально новыми для Церкви.

Ведь что происходит на самом деле? Мы молимся практически без прихожан, двери многих православных храмов закрыты, а огромное количество верующих самоизолируется в своих домах из-за страха заболеть и умереть.

В этой связи многие недоумевают – а как же Христос? Где Он, с кем Он? Неужели Он оставил Свою Церковь, Своих верных один на один с болезнью? Неужели там, за закрытыми дверями наших домов, нельзя почувствовать Его присутствие?», - отметил епископ Виктор.

Он подчеркнул, что ответы на эти вопросы есть в Священном Писании.

«Особенно актуальным для нас в этом смысле является сегодняшнее воспоминание евангельского эпизода, связанного с именем апостола Фомы. Так, мы помним, что «страха ради иудейска» апостолы были собраны в Сионской горнице и не выходили на улицу, боясь быть убитыми. С ними не было апостола Фомы, который еще раньше заявлял о своей готовности умереть за Христа. И вот, когда остальные ученики Спасителя рассказали Фоме, что Христос Воскрес, он не поверил. «Пока не увижу на руках Его язвы от гвоздей и не вложу перста моего в ребра Его – не поверю», – горячо воскликнул он.

Что же произошло дальше? Читаем Евангелие: «После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Иоан. 20, 26-29)», - напомнил архиерей.

Владыка Виктор назвал единственную преграду, которую не может разрушить Христос.

«Как видим, Христос пришел к ученикам в тот момент, когда они были собраны за закрытыми дверями. Для нас с вами это означает, что никаких преград Христовому присутствию среди верующих нет: Он посещает нас и тогда, когда мы находимся за закрытыми дверями. Самоизоляция – не помеха для Спасителя. Единственная преграда, которую Он не может разрушить, – это наша уверенность в собственной святости, нежелание каяться и менять свою жизнь. Вот это действительно плохо.

С другой стороны, присутствие Христа среди испуганных учеников говорит о том, что Господь никогда не покидает Свою Церковь, что Он и сегодня находится в самом эпицентре нашего страха и страданий. Значит, наша задача – смочь увидеть Его, попытаться встретиться с Ним и ни в коем случае не отворачиваться от Его благодатной помощи.

«Неверие» апостола Фомы, таким образом, является своеобразным посланием для Церкви всех времен не отчаиваться, не бросать поиски и всегда ожидать встречи со Христом. В каких бы трудных условиях мы с вами ни находились, какие бы сомнения нас ни одолевали, давайте помнить, что придет такой момент, когда посреди нашего собрания появится Христос и скажет – «не будь неверующим, но верующим»!», - подытожил иерарх УПЦ.