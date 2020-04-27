Каждый верующий может скачать и подать в суд и правоохранительные органы жалобы и заявления для защиты своих прав.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, документы подготовил Юридический отдел Украинской Православной Церкви.

«Айдер Муждабаев, который занимает должность заместителя генерального директора первого крымскотатарского телеканала «АТR», в сети интернет опубликовал свое выступление, содержащее высказывания, направленные на разжигание религиозной вражды и ненависти, на оскорбление религиозных чувств граждан Украины, верующих Украинской Православной Церкви в связи с религиозными убеждениями.

В связи с тем, что в адрес юридического отдела УПЦ поступают жалобы, возмущения, и просьбы помочь и посодействовать в представлении жалоб и заявлений в соответствующие органы публикуем образцы документов и инструкцию. За консультациями можно обращаться на горячую линию Юридического отдела Украинской Православной Церкви по телефону: 097-537-55-96», - сказано в сообщении.

Перечень документов и инструкцию к ним можно скачать здесь:

Заявление о совершении уголовного преступления;

Инструкция;

Проект жалобы к следственному судье;

Снимки экрана (скриншоты).