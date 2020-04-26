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В Украине по состоянию на утро 26 апреля коронавирус подтвердили у 1676 медицинских работников. За последние сутки COVID-19 зафиксировали у 101 медработника.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, наибольшее количество заболевших медиков в Черновицкой области. Он это объясняет тем, что Буковина стала первым регионом, где зафиксировали коронавирус и сейчас в Черновицкой области наибольшее количество подтвержденных случаев.

В то же время, у скольких медиков из Буковины подтвердили коронавирус, Степанов не сказал. hromadske обратилось к Черновицкой ОГА за информацией об инфицированных медиках.

Он добавил, что также коронавирус подтвердили у многих медиков в Тернопольской и Ровенской областях.

По данным Ровенской областной государственной администрации, в области с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 120 медработников. У большинства из них бессимптомное течение болезни.

В то же время в Украине от коронавируса выздоровели уже 840 человек, из них — 162 медика.

 

В Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 8617 человек. Из них 209 пациентов умерли и 840 — выздоровели.
ForUm

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