Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам министра, наибольшее количество заболевших медиков в Черновицкой области. Он это объясняет тем, что Буковина стала первым регионом, где зафиксировали коронавирус и сейчас в Черновицкой области наибольшее количество подтвержденных случаев.
В то же время, у скольких медиков из Буковины подтвердили коронавирус, Степанов не сказал. hromadske обратилось к Черновицкой ОГА за информацией об инфицированных медиках.
Он добавил, что также коронавирус подтвердили у многих медиков в Тернопольской и Ровенской областях.
По данным Ровенской областной государственной администрации, в области с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 120 медработников. У большинства из них бессимптомное течение болезни.
В то же время в Украине от коронавируса выздоровели уже 840 человек, из них — 162 медика.
В Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 8617 человек. Из них 209 пациентов умерли и 840 — выздоровели.
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