Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, наибольшее количество заболевших медиков в Черновицкой области. Он это объясняет тем, что Буковина стала первым регионом, где зафиксировали коронавирус и сейчас в Черновицкой области наибольшее количество подтвержденных случаев.

В то же время, у скольких медиков из Буковины подтвердили коронавирус, Степанов не сказал. hromadske обратилось к Черновицкой ОГА за информацией об инфицированных медиках.

Он добавил, что также коронавирус подтвердили у многих медиков в Тернопольской и Ровенской областях.

По данным Ровенской областной государственной администрации, в области с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 120 медработников. У большинства из них бессимптомное течение болезни.

В то же время в Украине от коронавируса выздоровели уже 840 человек, из них — 162 медика.