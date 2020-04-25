В период карантина Украинская Православная Церковь исполняет все требования Министерства здравоохранения, помогает верующим и медикам, а также усиливает свои молитвы.

Фото: Митрополит Варсонофий / YouTube

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Козацький», об это рассказал митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

«Мы исполняем все требования, которые дают нам Министрерство здравоохранения и Министерство внутренних дел о санитарных нормах в храмах – это и частая влажная уборка с хлоркой, это протирание всех икон и святынь антисептическими средствами, присутствие верующих обязательно в масках – в храме или возле него, а также соблюдение социальной дистанции между верующими в полтора-два метра», - сказал он.

Владыка отметил, что в период пандемии Церковь усиливает свои молитвы.

«Украинская Православная Церковь с первых дней карантина присоединилась к борьбе с пандемией. В первую очередь, это особые молитвы, которые читаются в каждом храме по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и Священного Синода. Также усиленная молитва всего духовенство и верующих Винницкой епархии возносится о том, чтобы Господь уберег нас от этого поветрия и эпидемии», - подчеркнул митрополит.

Владыка Варсонофий также рассказал о том, как Винницкая епархия присоединяется к благотворительным проектам Украинской Православной Церкви.

«С первых дней эпидемии медицина Украины нуждалась в помощи – это тесты, которые нужно делать людям для диагностики коронавируса. И Церковь вместе с Международным благотворительным фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы Вадима Новинского закупила три тысячи высокоточных тестов, которые мы передали областной лаборатории».

Кроме того, в епархии стараются обеспечивать своих прихожан защитными масками и антисептиками.

«С первых дней эпидемии в нашей епархии старались сами шить и закупали медицинские маски и раздавали в храмах бесплатно. Чтобы дать людям возможность иметь эти маски и антисептики, их раздавали и разливали бесплатно», - рассказал владыка Варсонофий.

Он также отметил молодежный актив епархии, который помогает пожилым людям и малообеспеченным семьям.

«Молодежь делала акции: раздавала продукты питания одиноким людям, пенсионерам, малообеспеченным семьям. Волонтеры готовы помочь пойти закупить продукты питания тем, кто не может выйти», - рассказал митрополит.

Как сообщалось, в Винницкой епархии планируют провести ночное пасхальное богослужение после окончания карантина в Украине - в шестую неделю после Пасхи.