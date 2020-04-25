также в разделеРелигия
Одесский митрополит УПЦ отметил 55 лет служения: Пусть любовь прибудет среди нас 13
Верующие Киева передали помощь погорельцам в Житомирской области 10
Настоятель Ионинского монастыря в Киеве выписан из больницы 8
На Буковине полиция установила личность поджигателя храма УПЦ 13
В Виннице верующие УПЦ соберутся на пасхальное богослужение после карантина 10
В Десятинном монастыре столицы почтили икону, перед которой было чудо явления Богородицы 20
Митрополит Антоний назвал волну умышленных поджогов храмов «террором против УПЦ» 27
Генпрокурору направлено депутатское обращение из-за клеветы на УПЦ в видео Айдера Муджабаева 118
В Одессе полиция заявила, что есть основания рассматривать версию поджога Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ 71
На Винниччине в связи с поджогами монастырей и продолжением карантина закрывается обитель УПЦ 17
В Одессе наместник Свято-Успенского монастыря заявил, что перед пожаром поступали угрозы духовенству 53
В Церкви дали совет, как побороть тревогу о будущем 8
Епископ УПЦ рассказал об иконе, которую православные почитают в первую пятницу после Пасхи 8
Запорожский митрополит рассказал, какие духовные лекарства помогут преодолеть вирус 15
Черновицко-Буковинская епархия УПЦ призвала усилить защиту храмов в связи с частыми поджогами 36
В Беларуси Церковь призывает верующих, которые вылечились от коронавируса, сдать плазму крови 17
Митрополит Варсонофий рассказал, как УПЦ помогает бороться с коронавирусом на Винниччине 14
Митрополит УПЦ считает, что коронавирус показал бессилие научного и технического прогресса 16

В период карантина Украинская Православная Церковь исполняет все требования Министерства здравоохранения, помогает верующим и медикам, а также усиливает свои молитвы. 

Фото: Митрополит Варсонофий / YouTube

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Козацький», об это рассказал митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

«Мы исполняем все требования, которые дают нам Министрерство здравоохранения и Министерство внутренних дел о санитарных нормах в храмах – это и частая влажная уборка с хлоркой, это протирание всех икон и святынь антисептическими средствами, присутствие верующих обязательно в масках – в храме или возле него, а также соблюдение социальной дистанции между верующими в полтора-два метра», - сказал он.

Владыка отметил, что в период пандемии Церковь усиливает свои молитвы.

«Украинская Православная Церковь с первых дней карантина присоединилась к борьбе с пандемией. В первую очередь, это особые молитвы, которые читаются в каждом храме по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и Священного Синода. Также усиленная молитва всего духовенство и верующих Винницкой епархии возносится о том, чтобы Господь уберег нас от этого поветрия и эпидемии», - подчеркнул митрополит.

Владыка Варсонофий также рассказал о том, как Винницкая епархия присоединяется к благотворительным проектам Украинской Православной Церкви.

«С первых дней эпидемии медицина Украины нуждалась в помощи – это тесты, которые нужно делать людям для диагностики коронавируса. И Церковь вместе с Международным благотворительным фондом в честь Покрова Пресвятой Богородицы Вадима Новинского закупила три тысячи высокоточных тестов, которые мы передали областной лаборатории».

Кроме того, в епархии стараются обеспечивать своих прихожан защитными масками и антисептиками.

«С первых дней эпидемии в нашей епархии старались сами шить и закупали медицинские маски и раздавали в храмах бесплатно. Чтобы дать людям возможность иметь эти маски и антисептики, их раздавали и разливали бесплатно», - рассказал владыка Варсонофий.

Он также отметил молодежный актив епархии, который помогает пожилым людям и малообеспеченным семьям.

«Молодежь делала акции: раздавала продукты питания одиноким людям, пенсионерам, малообеспеченным семьям. Волонтеры готовы помочь пойти закупить продукты питания тем, кто не может выйти», - рассказал митрополит. 

Как сообщалось, в Винницкой епархии планируют провести ночное пасхальное богослужение после окончания карантина в Украине - в шестую неделю после Пасхи. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги