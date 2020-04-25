Одесский митрополит Украинской Православной Церкви обратился к верующим по случаю юбилея своего служения.

Фото: Митрополит Агафангел / YouTube

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на YouTube-канал Одесской епархии, митрополит Агафангел поблагодарил духовенство УПЦ и Поместных Церквей, а также всех верующих за поздравления с 55-летием служения.

«Сердечно тронут вашим вниманием, сердечностью, добротою. Хочу от всего сердца в эти светлые Пасхальные дни Пасхи Божией спасительной приветствовать вас вечно живыми словами: Христос воскрес», – сказал он.

Владыка Агафангел отметил, что в Церковь он пришел после тяжелых испытаний.

«Я родился в годы Великой Отечественной войны, пережил сложности послевоенной разрухи – голод, холод, нищету. Благодаря маме, которая воспитывала пятерых детей, мы выжили, и каждый из нас стал служителем человеческой доброты, понимая, что жизнь дана нам как дар Божий, и все, что посылал нам Господь, мы принимали всегда с любовью».

По словам митрополита, он всегда воспринимал свое служение «как Покров Царицы Небесной, под которым проходила вся моя жизнь».

«Все эти годы были годами моего особого служения Господу. Всегда переживал скорби и испытания моего народа, считая за честь хранить чистоту православной веры. Православная вера - это вера наших отцов, дедов, прадедов, с которой они шли на фронт, с которой побеждали врага, и эта вера утверждала их всегда в жизненных ситуациях, и помогала пережить то, что Господь давал каждому из нас», - сказал владыка.

Одесский митрополит призвал всех верующих достойно переживать период испытаний.

«Сейчас мы переживаем страшные испытания, которые Господь послал нам для того, чтобы мы укрепились в вере и благочестии, чтобы мы познали волю Божию, благую и совершенную, чтобы мы стали чище и добрее. Мы верим, что все пройдет, пройдет и это. Господь услышит наши молитвы – молитвы всего нашего народа, который исповедует Господа Иисуса Христа, Сына Божия, который почитает Богородицу, Царицу Неба и земли, Матерь Света, Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим. Мы верим, что Ее Покров никогда не оставит каждого из нас».

Владыка также призвал всех православных к усиленной молитве.

«Давайте вместе испросим у Господа, чтобы Он преклонил Небо к земле, чтобы ниспослал Свое благословение всем, просящим Его Милости, чтобы Он услышал и вдов и сирот, всех тех, кто нуждается в добром человеческом участии и взгляде, помощи Божией, и чтобы Милость Божия помогла пережить эти страшные дни. Мы верим, что Господь всегда с нами на нашем жизненном пути. Молитва – это беседа нашей души с Богом, она не знает расстояний, она всегда помогает нам двигаться вперед», – сказал митрополит Агафангел.