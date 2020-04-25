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В Винницкой епархии Украинской Православной Церкви верующие соберутся на пасхальное богослужение после карантина.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Козацький», после снятия карантинных ограничений, введенных в Украине из-за пандемии коронавируса, в Винницкой епархии  планируют провести праздничное ночное богослужение таким же чином, как на Пасху. 

«Мы планируем еще раз собраться на величественный праздник, Пасхальное богослужение, в последнюю 6-ю неделю Пасхи, как раз с субботы на воскресенье, провести ночное богослужение таким же чином, как на Пасху. Чтобы мы уже имели возможность большой церковной семьей собраться, воистину порадоваться, когда закончится карантин, будут сняты все эти ограничительные меры. Мы не можем переносить Пасху, мы ее празднуем своевременно, но мы еще раз порадуемся, что Христос Воскрес, Он – победитель над смертью, Он – победитель жизни», - рассказал митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр).
ForUm

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