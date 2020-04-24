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Волна умышленных пожогов храмов и монастырей Украинской Православной Церкви требует прямого и решительного вмешательства высших руководителей государства, поскольку безнаказанность будет порождать новые преступления.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на своей странице в Фейсбук, комментируя ряд поджогов в храмах и монастырях УПЦ.

«В отношении УПЦ осуществляется самый настоящий террор. Ночной пожар в Свято-Успенском монастыре стал за последние две недели уже четвертым подобным инцидентом, с которым столкнулась Украинская Православная Церковь. И если ранее вариант умышленного поджога выдвигался лишь в качестве одной из версий, то в случае с одесской обителью это стало уже неоспоримым фактом», - считает владыка.

Митрополит Антоний отмечает, что «удалось избежать большой трагедии, так как вовремя удалось отбросить на безопасное расстояние брошенную под бензобак горящую бутылку с зажигательной смесью».

«В случае взрыва припаркованной возле газовой трубы братского корпуса машины, могли погибнуть люди, в помещении проживает 80 монахов», - подчеркнул он.
 

Митрополит Антоний назвал произошедшее террором, поскольку под угрозу были поставлены жизни многих людей, и призвал власть к должной реакции на случаи вандализма и нападений на храмы УПЦ в предыдущие годы.


«Только в 2018 году лишь в одном Киеве было осуществлено 3 поджога церковных строений: тогда пострадали Десятинный монастырь, храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» и храм Преображения Господня на Оболони. И это я еще не говорю о волнах вандализма, прокатившихся в разных регионах Украины (больше всех пострадала Одесская епархия)», - напомнил управделами УПЦ.


По его словам, на тот момент «активно воплощалась в жизнь стратегия насильственного переведения общин УПЦ в раскольнические структуры с использованием противозаконных методов, в частности - запугиванием поджогами и осквернением святынь.
 

«Фактически речь шла о попытке сломить дух нашей Церкви с тем, чтобы мы променяли нашу приверженность каноническому устройству на единство с расколом, а также политическую поддержку. Кульминацией всего этого стала эпопея с получением Томоса. Тогда власть закусила удила и обрушила на УПЦ всю свою мощь, надеясь обеспечить наше прямое участие в церковной авантюре Фанара», - подчеркнул митрополит Антоний.
 

Он заявил, что вопреки ожиданиям миллионов верующих, противоречащая законам Украины политика давления на Церковь продолжает оставаться действительностью.
 

«Зачем же все это делается, зачем «убивается» авторитет Владимира Зеленского и его партии? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Хотя, вполне возможно, все дело в том, что в государственном аппарате и депутатском корпусе осталось много людей, которых до сих пор что-то связывает с предыдущей властью. И они продолжают действовать в ее интересах, параллельно дискредитируя власть нынешнюю», - отметил митрополит Антоний.
Управделами УПЦ, говоря о пожарах в храмах УПЦ, отмечает «умышленный характер происходящего».

«Не исключено, что основой правонарушений является либо реакция на разжигание рядом СМИ вражды к УПЦ, либо подготовка почвы для продавливания определенных процессов или решений», - подчеркнул владыка.

Он призвал Президента Украины взять под личный контроль ход соответствующих расследований по факту поджогов в храмах и монастырях УПЦ, а также дать поручение правоохранительным органам проинформировать Президента о результатах дел по актам вандализма и нападений на храмы УПЦ в предыдущие 5 лет. Кроме того, по мнению митрополита Антония, Президенту необходимо поручить соответствующим органам государственной власти проверить ряд СМИ на предмет осуществления ими дискриминации по религиозному признаку и разжигания межконфессиональной вражды.
ForUm

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