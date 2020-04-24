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В рамках акции «К Светлому Дню – светлые поступки», которую провели верующие Сумской епархии УПЦ, удалось собрать на лечение онкобольных детей более 670 тысяч гривен.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, данную благотворительную акцию проводили в 10-й раз.

В течение Великого поста во всех храмах епархии собирали пожертвования, чтобы иметь возможность приобрести медикаменты и специальное высокотехнологичное оборудование, которое будет полностью обеспечивать цикл терапии.

«Ребенок из любого уголка Сумщины, которому установили диагноз онкологического заболевания, получит в областной больнице необходимое лечение в специализированном отделении под руководством высококвалифицированных врачей», – отметили в епархии.
ForUm

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