В рамках акции «К Светлому Дню – светлые поступки», которую провели верующие Сумской епархии УПЦ, удалось собрать на лечение онкобольных детей более 670 тысяч гривен.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, данную благотворительную акцию проводили в 10-й раз.

В течение Великого поста во всех храмах епархии собирали пожертвования, чтобы иметь возможность приобрести медикаменты и специальное высокотехнологичное оборудование, которое будет полностью обеспечивать цикл терапии.

«Ребенок из любого уголка Сумщины, которому установили диагноз онкологического заболевания, получит в областной больнице необходимое лечение в специализированном отделении под руководством высококвалифицированных врачей», – отметили в епархии.