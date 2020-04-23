В режиме онлайн состоится традиционная молодежная встреча столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», присоединиться к молодежной встрече на странице в Фейсбук смогут те, кто ранее физически не мог принять в ней участие.

«Молодёжку» возглавят ее бессменные ведущие - настоятель Спасо-Преображенского скита в селе Нещеров, кандидат психологических наук, архимандрит Иоасаф (Перетятько) и настоятель Свято-Успенского храма в селе Коцюбинское протоиерей Николай Могильный», - рассказали организаторы.

Встреча пройдёт на странице «молодёжки» в Facebook. Начало в 19.00.

Доступна запись предыдущей встречи, которая прошла 9 апреля на тему :«Страх, паника, скорби: что с этим делать?»