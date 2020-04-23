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Жены священнослужителей и прихожанки епархий УПЦ опубликовали Пасхальное видеопоздравление с пожеланиями мира и согласия всем украинцам и опубликовали его в YouTube.

Фото: Ютуб

Акция состоялась по инициативе жены священника Кировоградской епархии матушки Иоанны Шемедюк, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Цель инициативы – поздравить со Светлым Христовым Воскресением, подарить пасхальную радость и показать единство украинского народа.

Матушки желают украинцам, чтобы Воскресший Господь прикоснулся к их сердцам и подарили им веру, любовь и надежду.

Видеопоздравление записали матушки и прихожанки епархий УПЦ Иоанна Шемедюк (Кировоградская епархия), Елена Новак (Кировоградская епархия), Екатерина Маркевич (Житомирская и Новоград-Волынская епархия), Мария Литвинова (Кировоградская епархия), Вера Хвуст (Киевская епархия), Людмила Пуха (Житомирская и Новоград-Волынская епархия), Анна Байцим (Владимир-Волынская и Ковельская епархия), Ангелина Полюхвич (Волынская епархия), Анна Капшук (Волынская епархия) и Наталья Савельева (Кировоградская епархия).
ForUm

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