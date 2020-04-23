В Сумах в Спасо-Преображенском кафедральном соборе УПЦ митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий возглавил богослужение в честь чудотворной Корсунской-Шпилевской иконы Пресвятой Богородицы «Прозренная».
Фото: Сумщина православна
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, соблюдая условия карантина, верующие молились во дворе.
Во время Божественной литургии были вознесены особые молитвы врачей и за выздоровление больных.
Традиционный крестный ход с Небесной Покровительницей Сум вокруг исторического центра, который была запланирован на этот день, перенесли до момента отмены карантина.
В епархии отмечают, что о дне и времени крестного хода будет сообщено дополнительно.
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