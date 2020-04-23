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Духовные лидеры, представляющие различные мировые религии и конфессии, провели в Иерусалиме совместную молитву об избавлении от пандемии коронавируса.

Фото: РИА Новости

Молитва транслировалась в интернете и социальных сетях, сообщают «РИА Новости».

В молитве приняли участие главные раввины (сефардский и ашкеназский) Израиля Ицхак Йосеф и Меир Лау, латинский Патриарх Иерусалима Пьербатиста Пиццабала, греческий православный Патриарх Иерусалима Феофил, мусульман представляли Шейх Гамаль эль Убра, Шейх Агель Аль-Атраш и духовный лидер друзов Шейх Мовафак Тариф.

Впервые в истории духовные лидеры собрались вместе на открытом пространстве для того, чтобы принять участие в совместной молитве. В подготовке мероприятия активное участие принял МИД Израиля.

«В эти неспокойные времена мы продолжаем слышать растущие голоса против целых общин. Эта новая страшная реальность затронула все человечество, независимо от религии, пола и расы. Уповая на солидарность, мы призываем всех людей мира объединить свои усилия в совместной молитве за здоровье и единство», - приводит совместное послание духовных лидеров пресс-служба израильского правительства.

Сегодня в Израиле по предписанию минздрава закрыты все молитвенные учреждения: церкви, мечети и синагоги. Молиться разрешается на открытом воздухе группами не более 19 человек при соблюдении двухметровой дистанции.
ForUm

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