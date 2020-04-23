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По состоянию на утро 23 апреля в мире зарегистрировали 2 639 824 случая заражения коронавирусом COVID-19, свидетельствуют данные Worldometer.

Из них – 721 734 человека выздоровели и 184 280 человек умерли.

COVID-19 зафиксировали в 210 странах и территориях. Среди больных вирусом 56676 человек находятся в критическом или серьезном состоянии.

На первом месте по количеству случаев остаются Соединенные Штаты с 849 092 случаями. Из них - 84 050 человек выздоровели, 47 681 человек умер.

Напомним, в Украине по состоянию на 23 апреля подтверждено 7170 случаев COVID-19, умерли 187, выздоровели 504 человека.
ForUm

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