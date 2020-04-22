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Духовенство Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви передало 20 тысяч высококачественных индивидуальных защитных масок в больницы Черновцов.

Фото: Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, также консистория епархии распространила защитные маски по приходам областного центра для бесплатного пользования прихожанами.

Как сообщалось, маски предоставил Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
ForUm

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