Духовенство Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви передало 20 тысяч высококачественных индивидуальных защитных масок в больницы Черновцов.
Фото: Фейсбук
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, также консистория епархии распространила защитные маски по приходам областного центра для бесплатного пользования прихожанами.
Как сообщалось, маски предоставил Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
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