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Участники украинской группы «Тартак» представили во время онлайн-концерта нового вокалиста. Им стал фронтмен хмельницкой рок-группы «Чумацький Шлях» Сергей Строян.

Короткий ролик с видеообращением Строяна и первой песней группы в новом составе появился на канале группы в YouTube.

 

Музыканты отметили, что ролик снимали, придерживаясь правил самоизоляции, а также пообещали много музыкальных сюрпризов в будущем.

Напомним, в начале февраля предыдущий вокалист Александр Положинский заявил о намерении завершить работу в проектах «Тартак» и «Бувье».
ForUm

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