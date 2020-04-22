также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал, как сохранять спокойствие в сложных ситуациях 7
Голосеевский монастырь закрыт на карантин 7
Верующих, которые находились в Святогорской лавре на Пасху, отправят под наблюдение правоохранителей 7
Епископ УПЦ рассказал, что помогает побороть болезни и препятствия 6
В УПЦ опубликовали требования к монастырскому изолятору 8
На Сумщине в монастыре УПЦ произошел пожар 8
В УПЦ объяснили что делать, если у монахов диагностировали коронавирус 7
Александр Усик призвал не бояться и довериться Богу 37
Доступны тексты богослужений Светлой Среды для чтения верующими дома 31
Священник УПЦ записал клип, посвященный лаврским монахам, которые лежат в больнице с COVID-19 38
Почаевская лавра закрыта на карантин 27
Православные волонтеры на Пасху организовали праздничный завтрак для бездомных 33
Трансляцию пасхального богослужения посмотрели 6 млн зрителей 11
В УПЦ призвали верующих не бояться делать тест на коронавирус 30
В УПЦ призвали верующих не унывать из-за закрытых храмов и помнить, что Бог не оставит 12
В Церкви рассказали, как верующим провести Светлую седмицу 18
В Одессе УПЦ передала медикам защитные костюмы, респираторы и перчатки 15
В Виннице суд вынес приговор мужчине, который похитил мощи святителя Николая 23

Каждый верующий человек должен жить так, чтобы его жизнь стала свидетельством Истины.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, об этом сказал митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин).

«Наша Пасха проходит в сложные дни испытаний, когда постигло великое горе наш народ и многие страны. И эта скорбь наполнила сердца многих людей болью. И мы молимся сегодня, и верим, что с помощью Господа мы учимся у него Божественной любви. И эта любовь способна побеждать всякие неприязни, созидать духовные основы, являть великую силу Божественной любви, способную разбивать оковы человеческого греха», - сказал митрополит Агафангел.

Архиерей напомнил, что Иисус Христос всегда идет с нами по нашим жизненным тернистым дорогам.

«Каждый из нас должен познавать волю Божью, благую и совершенную. Человек должен во всем жить так, чтобы жизнь его была свидетельством Истины. В наше непростое секулярное время трудно быть свидетелями Христа, это подвиг тяжелый, но без этого подвига невозможно представлять торжество Правды и Истины», – призвал митрополит Агафангел.

Иерарх УПЦ объяснил, что может победить зло.

«Мы должны подражать Воскресшему Спасителю мира примером нашей христианской жизни, проповеди и любви друг к другу. Мы должны здесь умножать любовь Христову, для того, чтобы быть верными Господу, нашему Отечеству и друг другу. Любовь Христова должна отличать учеников Его от других, потому что говорил Спаситель: "вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою"», – подчеркнул владыка Агафангел.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги