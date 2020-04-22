Каждый верующий человек должен жить так, чтобы его жизнь стала свидетельством Истины.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, об этом сказал митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Саввин).

«Наша Пасха проходит в сложные дни испытаний, когда постигло великое горе наш народ и многие страны. И эта скорбь наполнила сердца многих людей болью. И мы молимся сегодня, и верим, что с помощью Господа мы учимся у него Божественной любви. И эта любовь способна побеждать всякие неприязни, созидать духовные основы, являть великую силу Божественной любви, способную разбивать оковы человеческого греха», - сказал митрополит Агафангел.

Архиерей напомнил, что Иисус Христос всегда идет с нами по нашим жизненным тернистым дорогам.

«Каждый из нас должен познавать волю Божью, благую и совершенную. Человек должен во всем жить так, чтобы жизнь его была свидетельством Истины. В наше непростое секулярное время трудно быть свидетелями Христа, это подвиг тяжелый, но без этого подвига невозможно представлять торжество Правды и Истины», – призвал митрополит Агафангел.

Иерарх УПЦ объяснил, что может победить зло.

«Мы должны подражать Воскресшему Спасителю мира примером нашей христианской жизни, проповеди и любви друг к другу. Мы должны здесь умножать любовь Христову, для того, чтобы быть верными Господу, нашему Отечеству и друг другу. Любовь Христова должна отличать учеников Его от других, потому что говорил Спаситель: "вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою"», – подчеркнул владыка Агафангел.